Milan | Pioli | “Estate entusiasmante Ibra? Spero di lavorarci ancora a lungo”

(Di lunedì 4 luglio 2022) Stefanoha parlato aello in occasione della prima conferenza stampa della stagione 2022/2023. Ilsi è ritrovato quest’oggi agli ordini del proprio allenatore un mese e dodici giorni dopo la vittoria dello Scudetto. Queste le prime sensazioni del tecnico rossonero: “Uno dei nostri segreti è stato sempre continuare a credere in tutti i nostri giocatori e nel nostro modo di giocare. Dobbiamo mantenere queste caratteristiche. Occorre metterciin discussione. Siamo consapevoli che nessuno haraggiunto il massimo potenziale. E’ stata un’. Mi sono goduto la famiglia e gli amici ed ho incontrato veramente tantissimi tifosi fieri del”. “Mercato? Per confermarci dobbiamo inserire giocatori funzionali. ...

Intervistato daTV, il tecnico Stefanoha spiegato: 'È stata un'estate bellissima, mi sono goduto famiglia, amici e tutti i tifosi del. È stato molto bello, ma ora parte una nuova ...Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa nella giornata d'inizio del ritiro estivo dei campioni d'Italia: le sue paroleIntervenuto in conferenza stampa il primo giorno di raduno a ..."Zlatan Mi sono sentito con lui anche stamattina, sta bene sta recuperando da un infortunio abbastanza importante. (ANSA) ...È il giorno del raduno del Milan. Non ci sono i nazionali (e domani arriva Giroud, assente per motivi personali), ma la squadra ha ripreso confidenza. «Tenere tutti a bordo ...