Milan, Pioli: “Estate bellissima, si riparte con entusiasmo” (Di lunedì 4 luglio 2022) “E’ stata un’Estate bellissima, mi sono goduto la famiglia e l’entusiasmo dei tifosi del Milan. Ora si riparte con grande entusiasmo e voglia di fare bene. E’ bello quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo“. Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto ai microfoni del canale tematico del club, in occasione del primo giorno di allenamento della squadra rossonera a Milanello, in vista della prossima stagione “Era importante tornare qui a rivederci per ricreare quella magia e sintonia che c’era nella passata stagione. Con il coraggio di metterci sempre in discussione. Sono tutti molto motivati“, ha aggiunto. “E’ stato molto bello vincere, ma sappiamo lavoro che abbiamo dovuto fare e credere nelle nostre ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) “E’ stata un’, mi sono goduto la famiglia e l’dei tifosi del. Ora sicon grandee voglia di fare bene. E’ bello quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo“. Queste le parole di Stefano, allenatore del, intervenuto ai microfoni del canale tematico del club, in occasione del primo giorno di allenamento della squadra rossonera aello, in vista della prossima stagione “Era importante tornare qui a rivederci per ricreare quella magia e sintonia che c’era nella passata stagione. Con il coraggio di metterci sempre in discussione. Sono tutti molto motivati“, ha aggiunto. “E’ stato molto bello vincere, ma sappiamo lavoro che abbiamo dovuto fare e credere nelle nostre ...

Pubblicità

acmilan : Questa mattina il sindaco di Noceto Fabio Fecci ha conferito la cittadinanza onoraria a Mister Pioli sul campo spor… - AntoVitiello : #Pioli: “Per noi questo deve essere un punto di partenza. Sappiamo di aver fatto qualcosa d’importante per una tifo… - telodogratis : Milan, i tre punti fermi di Pioli per la stagione 2022/2023 - MilanLiveIT : ???? Anche mister Pioli ha parlato a Milan TV e conferma la grande voglia di vincere ancora - sportmediaset : Pioli: 'Serve preparazione di livello, i nuovi arrivi si adatteranno in fretta' #Milan #Pioli -