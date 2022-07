Milan, Pioli: «Dobbiamo ricreare la magia della passata stagione» (Di lunedì 4 luglio 2022) L’allenatore del Milan Pioli ha parlato nel corso del primo giorno di raduno della squadra rossonera Stefano Pioli, allenatore del Milan, in una intervista a Milan TV ha parlato nel corso del primo giorno di raduno della squadra rossonera. ESTATE: «Questa è stata un’estate bellissima, mi sono goduto gli amici, la famiglia e i tanti tifosi rossoneri. Ora si riparte e vogliamo fare una grande stagione». VALUTAZIONI: «Per le valutazioni aspettiamo, non siamo ancora al completo. Importante era tornare a lavorare e ricreare quella sintonia e quella piccola magia che c’era nella passata stagione grazie alla disponibilità dei calciatori. Lo stesso percorso dovremmo farlo quest’anno, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) L’allenatore delha parlato nel corso del primo giorno di radunosquadra rossonera Stefano, allenatore del, in una intervista aTV ha parlato nel corso del primo giorno di radunosquadra rossonera. ESTATE: «Questa è stata un’estate bellissima, mi sono goduto gli amici, la famiglia e i tanti tifosi rossoneri. Ora si riparte e vogliamo fare una grande». VALUTAZIONI: «Per le valutazioni aspettiamo, non siamo ancora al completo. Importante era tornare a lavorare equella sintonia e quella piccolache c’era nellagrazie alla disponibilità dei calciatori. Lo stesso percorso dovremmo farlo quest’anno, ...

