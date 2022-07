Milan, Maldini: «Ripartiamo e ricordiamo come siamo arrivati alla vittoria dello scudetto» (Di lunedì 4 luglio 2022) Il dirigente del Milan Paolo Maldini ha parlato nel corso del primo giorno di raduno della squadra rossonera Paolo Maldini, fresco di rinnovo con il Milan, ai microfoni di Milan Tv ha parlato nel corso del primo giorno di raduno della squadra rossonera. RIPARTENZA – «Ora si riparte, le vacanze sono state meritiate. La stagione è stata fantastica. Abbiamo ancora l’eco della scorsa stagione, ma dobbiamo ricordarci come siamo arrivati a questa vittoria. Ora dobbiamo voltare pagina». RADUNO – «siamo sempre a ranghi ridotti, ma dal 15-16 avremo tutti a disposizione. Manca un po’ quello spirito di squadra dato che molti non si conosco, ma da domani sarà routine ma anche un giorno speciale». LEGGI L’INTERVISTA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Il dirigente delPaoloha parlato nel corso del primo giorno di raduno della squadra rossonera Paolo, fresco di rinnovo con il, ai microfoni diTv ha parlato nel corso del primo giorno di raduno della squadra rossonera. RIPARTENZA – «Ora si riparte, le vacanze sono state meritiate. La stagione è stata fantastica. Abbiamo ancora l’eco della scorsa stagione, ma dobbiamo ricordarcia questa. Ora dobbiamo voltare pagina». RADUNO – «sempre a ranghi ridotti, ma dal 15-16 avremo tutti a disposizione. Manca un po’ quello spirito di squadra dato che molti non si conosco, ma da domani sarà routine ma anche un giorno speciale». LEGGI L’INTERVISTA ...

