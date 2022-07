Milan | Kjaer | «Sto bene | aspettavo questo giorno da 7 mesi»

(Di lunedì 4 luglio 2022) Nel corso del primodi raduno del, si è rivisto anche il difensore SimonSimonsi è rivisto in campo nel corso del primodi raduno del. Il difensore rossonero si è detto entusiasta ai microfoni diTV. CONDIZIONE – «Sto, ho fatto tanto lavoro fino ad adesso ma c’è ancora tanto da fare. Fisicamente sto, ho fatto un po’ di vacanze con la famiglia. Ma durante la vacanza avevo in testa solo la voglia di tornare ad allenarmi. Ho aspettatoper 7, sono felice di essere qua e giocare a calcio». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione della ripresa degli allenamenti presso Milanello: 'Erano sette mesi che aspettavo questo momento. Sono davvero contento di...' Riparte la stagione del Milan campione d'Italia a Milanello. Il tecnico Stefano Pioli ha convocato 25 giocatori. La stagione 2022/23 è ufficialmente iniziata per il Milan di Stefano Pioli ed è tornato a sorridere su un campo da gioco Simon Kjaer, dopo il lungo stop al ginocchio sinistro.