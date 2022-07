Milan | il saluto social a Kessie | «Insieme siamo tornati campioni»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ilsaluta sui suoi profili: «ad essered’Italia: buona fortuna, Franck» Il Barcellona ha ufficializzato oggi l’arrivo di Kessié svincolatosi dal. Il club rossonero ha voluto ringraziare l’ivoriano sui: ????? ???, ??????!Together we made it back on top of Italy. Best of luck, Mr President! ?ad essered’Italia: buona fortuna, Franck! ?#Semprepic.twitter.com/5CDXEtRpxG— AC(@ac) July 4, 2022 «ad essere...