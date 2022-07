Milan, Giroud presenta la nuova maglia (VIDEO) (Di lunedì 4 luglio 2022) presentata la nuova maglia del Milan per la stagione 2022/2023. Il kit è “ispirato all’heritage Milanese, alle nuove generazioni di rossoneri e a ‘That Milan Touch’, il concept – si legge nella nota del club – alla base della nuova campagna dedicata”. Nel VIDEO di presentazione è di Olivier Giroud la voce narrante che spiega i valori che hanno guidato il club nella realizzazione della maglia scudetto. Esteticamente “la base nera incornicia le iconiche strisce rossonere in un’interpretazione progressive dell’identità di AC Milan. La maglia presenta il tricolore italiano sul bordo delle maniche e la scritta ‘Sempre Milan’ sul retro”, ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022)ta ladelper la stagione 2022/2023. Il kit è “ispirato all’heritageese, alle nuove generazioni di rossoneri e a ‘ThatTouch’, il concept – si legge nella nota del club – alla base dellacampagna dedicata”. Neldizione è di Olivierla voce narrante che spiega i valori che hanno guidato il club nella realizzazione dellascudetto. Esteticamente “la base nera incornicia le iconiche strisce rossonere in un’interpretazione progressive dell’identità di AC. Lail tricolore italiano sul bordo delle maniche e la scritta ‘Sempre’ sul retro”, ...

