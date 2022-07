Milan, Duarte assente al raduno: ai dettagli la cessione al Basaksehir (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per iniziare la nuova stagione 2022/2023. Nella lista dei convocati non era presente... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilsi è ritrovato questa mattina aello per iniziare la nuova stagione 2022/2023. Nella lista dei convocati non era presente...

Pubblicità

CCokina12 : RT @LucaManinetti: ?? #Duarte ad un passo dall'addio al #Milan. Fatta con il Basaksehir - CalcioOggi : TMW - Milan, Duarte non era presente al raduno di oggi. In definizione la cessione al Basaksehir - TUTTO mercato WEB - fradettofanpage : RT @86_longo: ?? Questa mattina non era presente #Duarte al raduno del #Milan. Il difensore ???? è più vicino al @ibfk2014 - FratelliRosson : Secondo diversi media vicini all'ambiente rossonero, #Milan e #Basaksehir sono ai dettagli per la cessione di Duarte. - angeloinitaly : RT @86_longo: ?? Questa mattina non era presente #Duarte al raduno del #Milan. Il difensore ???? è più vicino al @ibfk2014 -