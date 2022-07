Milan, Di Marzio: “Ecco cosa succede al mercato rossonero” (Di lunedì 4 luglio 2022) Milan DI Marzio- Il Milan, dopo il rinnovo di Massara e Maldini, è carico sul mercato ed è pronto a caricare 2 grandi colpi. Dopo l’addio al sogno Botman e Renato Sanches Ecco il Milan a chi è interessato. Il rinnovo dei due dirigenti sportivi del Milan, hanno riacceso sicuramente l’animo dei tifosi dopo anche le parole comunicate da Scaroni nella sua lunga intervista. I rossoneri sono interessati a Charles De Keteleare, trequartista del Club Brugge, classe 01?. Il belga ha già collezionato ben 80 presenze condite da 11 reti nel sul club nonostante abbia solamente 20 anni. I rossoneri hanno fatto la prima offerta al Club Bruges: 20 milioni più bonus ma al momento la richiesta della società belga è molto più alta. C’è anche la concorrenza di una squadra di Premier ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 4 luglio 2022)DI- Il, dopo il rinnovo di Massara e Maldini, è carico suled è pronto a caricare 2 grandi colpi. Dopo l’addio al sogno Botman e Renato Sanchesila chi è interessato. Il rinnovo dei due dirigenti sportivi del, hanno riacceso sicuramente l’animo dei tifosi dopo anche le parole comunicate da Scaroni nella sua lunga intervista. I rossoneri sono interessati a Charles De Keteleare, trequartista del Club Brugge, classe 01?. Il belga ha già collezionato ben 80 presenze condite da 11 reti nel sul club nonostante abbia solamente 20 anni. I rossoneri hanno fatto la prima offerta al Club Bruges: 20 milioni più bonus ma al momento la richiesta della società belga è molto più alta. C’è anche la concorrenza di una squadra di Premier ...

