Milan | 25 convocati per il precampionato | permesso per Giroud | arriverà domani

(Di lunedì 4 luglio 2022) Riparte la stagione delcampione d’Italia aello. Il tecnico Stefano Pioli ha convocato 25 giocatori, mancano tutti i big ancora in vacanza dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. L’attaccante francese Olivierha avuto un giorno diin più per motivi personali,ello. Curiosità per il neo arrivato Adli, trequartista prelevato dal Bordeaux a Gennaio. Questo l’elenco dei giocatori a disposizione di Pioli per il primo allenamento odierno. PORTIERI: Jungdal, Tatarusanu, Mirante. DIFENSORI: Coubis, Bartesaghi, Gabbia, Incorvaia, Michelis, Nsiala, Stanga, Kjaer, Caldara. CENTROCAMPISTI: Pobega, Brescianini, Adli, Eletu, Bakayoko, Gala. ATTACCANTI: Castillejo, Diaz, El Hilali, Maldini, Rebic, Roback, Traorè. ...

Il Milan inizia la nuova stagione e a Milanello è cominciato il primo allenamento agli ordini di Pioli: presenti anche Maldini, Massara e Gazidis. Tanti i tifosi accorsi a seguire la preparazione. Tra i calciatori convocati e regolarmente presenti anche il difensore brasiliano Gleison Bremer. Si riparte! I campioni d'Italia iniziano la preparazione verso la nuova stagione da oggi, primo giorno di scuola per i ragazzi di mister Pioli.