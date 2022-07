Migranti: la nave Ocean Viking di Medici senza frontiere, con 291 a bordo, chiede porto sicuro, probabilmente verrà in Italia (Di lunedì 4 luglio 2022) Adesso a bordo della nave il team di Sos Mediterranee e della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si sta prendendo cura di 291 sopravvissuti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 luglio 2022) Adesso adellail team di Sos Mediterranee e della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si sta prendendo cura di 291 sopravvissuti L'articolo proviene da Firenze Post.

