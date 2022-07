(Di lunedì 4 luglio 2022) "Unanon potrà che esseredella mobilità:chel'Europa non solo per il lavoro, ma per scrivere unastoria familiare, unapartecipazione alla vita delle ...

... unapartecipazione alla vita delle città, una democrazia da costruire e sperimentare": lo ha detto il Presidente della Commissione Cei per le Migrazioni e della Fondazione, l'......al presidente della commissione CEI che si occupa di immigrazione e capo della fondazione... Non solo: nessun adulto straniero legato ai minorenni concittadinanza sarebbe più ... Migrantes, nuova Italia figlia dei giovani che la scelgono - Politica "Una nuova Italia non potrà che essere figlia della mobilità: giovani che scelgono l'Europa non solo per il lavoro, ma per scrivere una nuova storia familiare, una nuova partecipazione alla vita delle ..."Italia, pensioni e mobilità: storie di partenze e di ritorni". Questo il tema del convegno organizzato da Inps e Fondazione Migrantes. (ANSA) ...