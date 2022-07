Michele Ottomanelli ha presentato il metaromanzo “Profumi di inchiostro”

(Di lunedì 4 luglio 2022) Castellaneta. «Molti sono curiosi di sapere perché ho scritto questa storia, ma la verità è che un perché non esiste. In realtà, non so come si scriva un libro. Non so, cioè, se la storia sia già nella mente dello scrittore o se sia costruita a tavolino, come ho dovuto fare io». È l’ammissione fatta dapresso caffè libreria Nomine Rosae di Castellaneta dove hail romanzo “di” per Europa Edizioni. «Il mio fine non era creare una storia che trasmettesse delle emozioni – ha precisato – È stato semmai vero il contrario: ho voluto trasmettere delle precise emozioni al lettore e mi sono servito di un racconto creato ad hoc». Con il romanzo “diriesce ...

