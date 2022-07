Mercedesz Henger risponde all’attacco di Edoardo: “Ho parlato con lui” (Di lunedì 4 luglio 2022) Lo scorso maggio Mercedesz Henger è arrivata a L’Isola dei Famosi dichiarando da subito un interesse per Edoardo Tavassi. Dopo pochi giorni però il fratello di Guendalina ha messo in dubbio la cotta della naufraga, ma con il passare delle settimane i due sono tornati in buoni rapporti e lui ha iniziato a fidarsi. Le cose sono cambiate nuovamente dopo la fine del reality. Edoardo la scorsa settimana ha dichiarato: “Tra Estefania e Mercedes preferisco senza dubbio Estefania. Con lei andrei volentieri a cena fuori. Si è mostrata per quella che è e non si è nascosta. Mercedes invece ha giocato tanto. A telecamere spente mi capiva e appoggiava, poi quanto i cameraman tornavano faceva la vittima per l’attenzione del pubblico. Queste persone non mi piacciono e non posso preferirle a nessuno“. #IsoladeiFamosi ... Leggi su biccy (Di lunedì 4 luglio 2022) Lo scorso maggioè arrivata a L’Isola dei Famosi dichiarando da subito un interesse perTavassi. Dopo pochi giorni però il fratello di Guendalina ha messo in dubbio la cotta della naufraga, ma con il passare delle settimane i due sono tornati in buoni rapporti e lui ha iniziato a fidarsi. Le cose sono cambiate nuovamente dopo la fine del reality.la scorsa settimana ha dichiarato: “Tra Estefania e Mercedes preferisco senza dubbio Estefania. Con lei andrei volentieri a cena fuori. Si è mostrata per quella che è e non si è nascosta. Mercedes invece ha giocato tanto. A telecamere spente mi capiva e appoggiava, poi quanto i cameraman tornavano faceva la vittima per l’attenzione del pubblico. Queste persone non mi piacciono e non posso preferirle a nessuno“. #IsoladeiFamosi ...

