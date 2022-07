Mercato Inter: Bremer il prossimo colpo, ma Skriniar rischia di essere sacrificato (Di lunedì 4 luglio 2022) Inter, Marotta conta sulla pazienza di Dybala Milano, 4 luglio 2022 - Diversi colpi piazzati da Beppe Marotta in queste prime fasi di Mercato, ma c'è grande attesa verso i prossimi due, che potrebbero ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022), Marotta conta sulla pazienza di Dybala Milano, 4 luglio 2022 - Diversi colpi piazzati da Beppe Marotta in queste prime fasi di, ma c'è grande attesa verso i prossimi due, che potrebbero ...

Pubblicità

tvdellosport : Alle 23 a Sportitaliamercato: ?? #Milan, dopo la fumata bianca c’è un mese da recuperare: le strategie ?? #Inter, t… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, MAROTTA: 'QUANDO ARRIVA LUKAKU? PENSO STASERA' #SkySport #SkyCalciomercato #Inter #Marotta #Lukaku - giovannicuoe : @MCriscitiello vi definivate una tv libera in realtà siete più schiavi degli altri! Per dare due amichevoli di merd… - ElioDAngelo1 : @zazandrea Visto che dietro Carnesecchi c'è chi dovrà sostituire il portiere l'anno prox e non sarà il #milan n'è… - ale_taia : RT @PoliSacramento1: @MarcoReNer_azz @SgSimoncino @DiMarzio @SkySport Se hai ascoltato le vergognose e ridicole notizie di mercato delle 13… -