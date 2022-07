Marmolada | ultime notizie in diretta | 6 morti 3 italiani e 17 dispersi senza speranze di trovarne in vita

(Di lunedì 4 luglio 2022) Almeno ventisullaovvero almeno venti altre probabili vittime da aggiungere alle sei già ritrovate che sono state portate al palazzo dello sport di Canazei, in...

Pubblicità

blogsicilia : ?? Crollo sulla #Marmolada, 6 morti e 20 dispersi, idenfiticate le prime vittime. Le ultime, il selfie di uno dei di… - infoitinterno : Marmolada: le ultime notizie di oggi, in diretta, sulla valanga - Radio24_news : RT @24Mattino: La tragedia della #Marmolada, 6 vittime e mancano all'appello almeno 15/20 persone; PD-5Stelle la tensione è al massimo nel… - lello_rossi : La valanga sulla Marmolada: le ultime notizie di oggi, in diretta - occhio_notizie : Il racconto shock dei sopravvissuti alla tragedia della #Marmolada | -

Feriti ricoverati a Trento Sono 4 i feriti in seguito al crollo del seracco sullaricoverati a Trento. Due di questi si trovano in rianimazione e altri due, meno gravi, sono invece in ...La valanga a 300 chilometri l'ora La massa di materiale staccatosi dal ghiacciaio dellaè scesa da una velocità di 300 chilometri l'ora . È quanto hanno accertato i tecnici del Soccorso ...... della Marmolada Il distacco del seracco dal ghiacciaio della Marmolada, con ogni probabilità, è stato facilitato e reso più rovinoso dal cambiamento climatico. Negli ultimi giorni, anche sulle ...La popolare conduttrice rimasta senza parole dopo la strage sulla Marmolada: lo sfogo su twitter Purtroppo ieri c'è stata un'improvvisa valanga sulla ...