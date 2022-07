Marmolada | tra dispersi alcuni stranieri | familiari assistiti da psicologi

(Di lunedì 4 luglio 2022) Canazei, 4 lug. (Adnkronos) - Tre vittime accertate - Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani - altri quattro morti ancora da identificare, 13 persone ufficialmente reclamate daisono i numeri della tragedia dellache non raccontano lo strazio di chi ha già dovuto riconoscere un corpo senza vita o si aggrappa a una speranza che ormai è ridotta al lumicino. La valanga che ieri si è staccata dal massiccio che sovrasta Canazei ha travolto non solo veneti, ma anche: due idella Repubblica Ceca la cui auto è ancora parcheggiata a pochi chilometri dal crollo, non lontano un'auto con targa tedesca e un'altra guidata da un ungherese. Persone che, con ogni probabilità, sono rimaste sotto il fiume di ghiaccio e rocce. Iche sono arrivati al palazzo del ...

