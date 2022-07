Marmolada, strage del clima: 6 morti, 3 italiani 20 dispersi senza speranze di trovarne in vita Numero del soccorso alpino per segnalare chi manca (Di lunedì 4 luglio 2022) Almeno venti dispersi ovvero almeno venti altre probabili vittime da aggiungere alle sei già ritrovate che sono state portate al palazzo dello sport di Canazei, in val di Fassa.... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 4 luglio 2022) Almeno ventiovvero almeno venti altre probabili vittime da aggiungere alle sei già ritrovate che sono state portate al palazzo dello sport di Canazei, in val di Fassa....

Pubblicità

fattoquotidiano : Strage Marmolada, l’esperto del Cnr: “L’atmosfera e il clima è in totale disequilibrio” - ilmessaggeroit : Marmolada, strage del clima: 6 morti, 3 sono italiani 20 dispersi senza speranze di trovarne in vita Numero del s… - Gazzettino : Strage della Marmolada, identificate 4 vittime su 6. Sale il numero dei dispersi. La valanga: crollo per 500 metri… - lc71488535 : RT @repubblica: Strage sulla Marmolada, il clima malato divora i ghiacciai. 'Nel 2100 rischiano di sparire' - Bertolca10 : Si cerca ancora, con difficoltà sulla #Marmolada. La strage della domenica, condizionata dalle condizioni climatich… -