Marmolada | si cercano i dispersi | necessario l' esame del dna per le vittime

(Di lunedì 4 luglio 2022) - Dopo il distacco di enormi blocchi di ghiaccio dal seracco della. 'Alcuni corpi troppo deturpati per esser riconosciuti' riferiscono i soccorritori. Ma è ancora difficile capire in quanti ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : I vigili del fuoco hanno presidiato tutta la notte con i droni la zona del crollo sulla Marmolada. Intanto a Canaze… - DQuotidiana : RT @Agenzia_Ansa: I vigili del fuoco hanno presidiato tutta la notte con i droni la zona del crollo sulla Marmolada. Intanto a Canazei sono… - eurodeputatipd : RT @brandobenifei: Sono vicino alle famiglie delle vittime della #Marmolada, una tragedia che deriva dai cambiamenti climatici. Stiamo lavo… - debbyameri : RT @oggisettimanale: Il ghiaccio è venuto giù a 300 chilometri all’ora. Sulla #marmolada si contano i morti, si cercano i dispersi. ?@debby… - Paoloboi69 : RT @TV2000it: Tragedia della #Marmolada, 6 morti e 8 feriti ??Il seracco di #ghiaccio ha investito due cordate di #alpinisti ??Si cercano i… -

- Dopo il distacco di enormi blocchi di ghiaccio dal seracco della. 'Alcuni corpi troppo deturpati per esser riconosciuti' riferiscono i soccorritori. Ma è ancora difficile capire in quanti ancora sono sotto i cumuli di neve e ghiaccio. Per ora si contano ...La massa di materiale staccatosi dal ghiacciaio dellaè scesa da una velocità di 300 chilometri l'ora. E' quanto hanno accertato i tecnici del Soccorso Alpino che hanno mappato tutta l'area ...Il maltempo complica le ricerche dei dispersi, il cui numero non è ancora certo. Il gestore di un rifugio a poca distanza dal luogo del distacco a Today.it: "Evento eccezionale". Il governatore del Ve ...In questa edizione: Strage Marmolada, si cercano i dispersi. Mosca,l'offensiva va avanti. Papa dimissioni, "un giorno potrei". Uccisero Willy, ergastolo ai fratelli Bianchi. Covid, nuova impennata di ...