Marmolada | riprese le ricerche Le vittime potrebbero essere 30

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 4 luglio 2022) Sonoquesta mattina, con le prime luci dell’alba, le operazioni di ricerca delle persone disperse sulla, travolte ieri da un seracco di ghiaccio che si è staccato dalla montagna nel tratto che da Pian dei Fiacconi porta a Punta Penia., sulla montagna è rimasta un’enorme quantità di ghiaccio che rischia di staccarsi Operazioni complesse che necessitano di basse temperature per garantire la sicurezza di chi opera. Sulla montagna è rimasta un’enorme quantità di ghiaccio che rischia di staccarsi. Sei leaccertate della tragedia: tre italiani, un cecoslovacco, oltre a un uomo e a una donna non ancora identificati, perché la violenza della valanga è stata tale da rendere irriconoscibili i corpi. Il bilancio, ancora provvisorio, conta anche nove persone ferite e venti disperse. In mattinata ...