Marmolada, parla l’alpinista Riccardo Bergamini: “Seracchi si staccano anche sotto lo zero” (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug – La tragedia consumatasi ieri sulla “Regina delle Dolomiti”, la Marmolada, lascia anche ai più esperti alpinisti molti interrogativi. Il celebre monte che domina le vette bellunesi, trentine e altoatesine, è da sempre testimone di sconvolgimenti naturali e umani. Teatro infuocato nella prima guerra mondiale, essa subì svariate modifiche della sua fisionomia geologica a causa di mine e cannonate. Ieri, purtroppo, la Marmolada ha liberato un enorme seracco che ha travolto decine di persone in cordata sul famoso ghiacciaio. Sette morti accertati, decine i dispersi; una tragedia che ha lasciato sgomento l’intero mondo e fa interrogare lo stesso sui cambiamenti climatici in corso. Per approfondire la situazione alpina e, più in generale, legata ai ghiacciai, abbiamo intervistato l’amico alpinista Riccardo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug – La tragedia consumatasi ieri sulla “Regina delle Dolomiti”, la, lasciaai più esperti alpinisti molti interrogativi. Il celebre monte che domina le vette bellunesi, trentine e altoatesine, è da sempre testimone di sconvolgimenti naturali e umani. Teatro infuocato nella prima guerra mondiale, essa subì svariate modifiche della sua fisionomia geologica a causa di mine e cannonate. Ieri, purtroppo, laha liberato un enorme seracco che ha travolto decine di persone in cordata sul famoso ghiacciaio. Sette morti accertati, decine i dispersi; una tragedia che ha lasciato sgomento l’intero mondo e fa interrogare lo stesso sui cambiamenti climatici in corso. Per approfondire la situazione alpina e, più in generale, legata ai ghiacciai, abbiamo intervistato l’amico alpinista...

