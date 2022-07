Marmolada, ora la politica agisca sulle cause. Iacoboni (Ecco) spiega come (Di lunedì 4 luglio 2022) “Oggi l’Italia piange queste vittime e tutti gli italiani si stringono con affetto”, ha detto il premier Mario Draghi, senza nascondere la commozione, parlando da Canazei. Sulla valle trentina si staglia il gruppo montuoso della Marmolada e il suo ghiacciaio, mutilato da un gigantesco distacco di materiale che nel primo pomeriggio di domenica 3 luglio ha investito diversi gruppi di escursionisti. Il bilancio a lunedì pomeriggio si assesta a otto morti, otto feriti e tredici dispersi. “Questo è un dramma che certamente ha delle imprevedibilità, ma altrettanto certamente dipende dal deterioramento dell’ambiente e della situazione climatica”, ha asserito Draghi, invitando il governo a “riflettere” e prendere provvedimenti per ridurre, o addirittura evitare, il ripetersi di un evento simile. Gli esperti hanno già indicato le temperature anomale, le nevicate scarse e la ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 luglio 2022) “Oggi l’Italia piange queste vittime e tutti gli italiani si stringono con affetto”, ha detto il premier Mario Draghi, senza nascondere la commozione, parlando da Canazei. Sulla valle trentina si staglia il gruppo montuoso dellae il suo ghiacciaio, mutilato da un gigantesco distacco di materiale che nel primo pomeriggio di domenica 3 luglio ha investito diversi gruppi di escursionisti. Il bilancio a lunedì pomeriggio si assesta a otto morti, otto feriti e tredici dispersi. “Questo è un dramma che certamente ha delle imprevedibilità, ma altrettanto certamente dipende dal deterioramento dell’ambiente e della situazione climatica”, ha asserito Draghi, invitando il governo a “riflettere” e prendere provvedimenti per ridurre, o addirittura evitare, il ripetersi di un evento simile. Gli esperti hanno già indicato le temperature anomale, le nevicate scarse e la ...

