Marmolada, nuovi avvistamenti nella zona del disastro: partono i soccorritori. Finora 19 dispersi segnalati dalle famiglie. In 30 erano sul ghiacciaio (Di lunedì 4 luglio 2022) Ci sarebbero stati nuovi avvistamenti lungo la colata di ghiaccio e neve caduta dopo la tragedia della Marmolada. Secondo l'assessore veneto alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin, nella zona del disastro le ricerche con i droni avrebbero trovato «alcuni elementi», come ad esempio resti delle persone ancora scomparse. Sul posto saranno inviate ora le squadre dei soccorritori per trovare riscontri. Sono almeno 30 i potenziali dispersi nella secondo fonti vicine ai soccorritori. Si tratta della stima della quantità di persone che ieri 3 luglio si trovava sul ghiacciaio al momento del crollo del seracco sommitale. Non è ancora possibile definire con certezza però quante di quelle trenta persone ...

