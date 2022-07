Marmolada | l' ultimo selfie alla famiglia | poi il dramma | Filippo Bari aveva 27 anni

Pubblicità

carlokarl : RT @Gazzettino: L'ultimo selfie alla famiglia, poi la morte: Filippo Bari tra le vittime della Marmolada - SoniaLaVera : RT @Gazzettino: L'ultimo selfie alla famiglia, poi la morte: Filippo Bari tra le vittime della Marmolada - gtorsaGiorgio : Condoglianza alle famiglie delle povere vittime , ma è sempre bene ricordare che la Montagna non è mai assassina ,… - benjamn_boliche : Quella di ieri sulla #Marmolada potrebbe passare alla storia come una delle peggiori tragedie della montagna nel no… - infoitinterno : L'ultimo selfie alla famiglia, poi la morte: Filippo Bari tra le vittime della Marmolada -

Lalo ha portato via per sempre. E di lui rimarrà sempre unricordo: un selfie scattato a poche ore dal disastro. Proprio ieri aveva mandato la foto ai genitori e al fratello: '...... si era scattato un selfie pochi minuti prima dello tsunami di ghiaccio e sassi che ha travolto ogni cosa sulla: "Guardate dove sono" il suourlo al mondo. Abitava a Malo, nel ...Giugno 2022 è il secondo più caldo mai registrato in Italia. Il primo semestre da record. Notti come a Bagkok e Singapore. Felssione delle temperature tra il 7 e il 9, ma potrebbe essere uan tregua ...Assisi. “Di fronte a questa nuova tragedia umana e naturale del crollo del ghiacciaio della Marmolada, come comunità di frati francescani sentiamo il dovere e la chiamata a portare nel cuore e ...