Marmolada, le vittime: Paolo Dani aveva 52 anni. Era innamorato della regina delle Dolomiti (Di lunedì 4 luglio 2022) VALDAGNO - Nessuna speranza. Esperta guida alpina Paolo Dani, 52enne di Valdagno , è tra le vittime della Marmolada. Era partito dal Vicentino con un gruppo di amici per una cordata domenicale. Per ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 luglio 2022) VALDAGNO - Nessuna speranza. Esperta guida alpina, 52enne di Valdagno , è tra le. Era partito dal Vicentino con un gruppo di amici per una cordata domenicale. Per ...

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - PossibileParigi : RT @PossibileIt: Sono almeno sei le vittime, e dedichiamo un pensiero a loro e alle loro famiglie. Sono vittime del riscaldamento globale.… - vicinolontano : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie che stiam… -