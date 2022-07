Marmolada | la testimonianza del soccorritore | “Mai visto crollare una massa così grande di ghiaccio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) “A mia memoria di queste dimensioni no. Altri distacchi di seracchi ci sono stati ma con una normale evoluzione. Che unadicon un fronte di oltre 80 metri venisse giù non si era mai” spiega Mario Brunello del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi. “Il colore molto azzurro – aggiunge Brunello – vuol dire che è unmolto profondo. Non abbiamo ricordo di una cosa del genere.” Al momento il pericolo per i soccorritori è molto alto. Vengono effettuati dei sorvoli e poi si deciderà se usare i droni a debita distanza. “Rispetto a una ricerca su valanga è una attività similare ma molto più complessa, sia per la durezza del materiale che si è staccato che impedisce il normale uso delle sonde tradizionali, ma anche per le dimensioni” L'articolo proviene da ...