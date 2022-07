Marmolada, la dinamica dell'incidente: 'Il ghiaccio è caduto per 500 metri a 300 km all'ora' (Di lunedì 4 luglio 2022) La tragedia della Marmolada sta aggiornando di minuto in minuto i bilancio delle vittime e degli attualmente dispersi. Il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha descritto la ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 luglio 2022) La tragediasta aggiornando di minuto in minuto i bilancioe vittime e degli attualmente dispersi. Il presidentea provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha descritto la ...

Pubblicità

visaens : Marmolada, cosa è successo: la dinamica del crollo - globalistIT : - BackAngelo : @Wendy65872240 Non conosco la dinamica, non so se sono sci-alpinisti o semplici turisti, comunque le guide conoscon… -