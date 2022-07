Marmolada: in mattinata Draghi a Canazei (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in mattinata sarà a Canazei (Trento) dove è stata allestita la centrale operativa che sta coordinando le operazioni di soccorso e ricerca a seguito del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Presidente del Consiglio, Mario, insarà a(Trento) dove è stata allestita la centrale operativa che sta coordinando le operazioni di soccorso e ricerca a seguito del ...

Pubblicità

zav_news : ??? Crollo #Marmolada, sale a 20 il numero dei dispersi: fra loro italiani, cechi, tedeschi e forse anche romeni. Id… - robertopontillo : #Marmolada Il Premier Draghi in mattinata sarà a Canazei (Trento), dove è stata allestita la centrale operativa che… - Radio1Rai : ??#Marmolada Il Premier Draghi in mattinata sarà a Canazei (Trento), dove è stata allestita la centrale operativa ch… - Dimsuonosoft : Crollo #Marmolada: #Draghi in mattinata a #Canazei - discoradioIT : Crollo #Marmolada: #Draghi in mattinata a #Canazei -