Marmolada: Draghi, 'qui per esprimere accorata vicinanza a famiglia e comunità' (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Oggi sono qui per rendermi conto di persona di quel che è successo e vi assicuro che è molto inquietante essere venuti. Abbiamo fatto un punto tecnico operativo con tutto quelli che hanno collaborato a operazioni, ma soprattutto qui per esprimere la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi e dei feriti, e alle comunità colpite da questa tragedia". Così il premier Mario Draghi, in un punto stampa a Canazei con le autorità locali. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Oggi sono qui per rendermi conto di persona di quel che è successo e vi assicuro che è molto inquietante essere venuti. Abbiamo fatto un punto tecnico operativo con tutto quelli che hanno collaborato a operazioni, ma soprattutto qui perla più sincera, affettuosa ealle famiglie delle vittime, dei dispersi e dei feriti, e allecolpite da questa tragedia". Così il premier Mario, in un punto stampa a Canazei con le autorità locali.

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : Crolla sulla Marmolada una torre di ghiaccio e detriti. Gli inquirenti: 'Un disastro inimmaginabile. Sono state tra… - fattoquotidiano : Incontro Draghi-Conte rinviato, il premier sui luoghi della tragedia della Marmolada. Anche il consiglio dei minist… - rumba15342942 : RT @AndreaMarcucci: Oggi a Canazei tutti gli italiani sono con Mario #Draghi. Il suo impegno ad evitare che questa tragedia possa risuccede… - AleD08031117 : RT @barbarab1974: Draghi che cerca di strumentalizzare la tragedia sulla #Marmolada è squallido come non mai -