**Marmolada: Berlusconi, 'momenti drammatici, plauso a soccoritori'** (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Ho telefonato a Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, per informarmi sugli sviluppi della tragedia della Marmolada. Viviamo con apprensione questi momenti drammatici. Un plauso e ringraziamento a donne e uomini che stanno prestando soccorso con coraggio e dedizione". Così il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Ho telefonato a Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, per informarmi sugli sviluppi della tragedia della Marmolada. Viviamo con apprensione questi. Une ringraziamento a donne e uomini che stanno prestando soccorso con coraggio e dedizione". Così il presidente di Fi, Silvio, su twitter.

Pubblicità

berlusconi : Seguo con preoccupazione e sgomento gli sviluppi della tragedia della Marmolada. Un pensiero va a coloro che, in un… - berlusconi : Ho telefonato a Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, per informarmi sugli sviluppi della tragedia della M… - TV7Benevento : **Marmolada: Berlusconi, 'momenti drammatici, plauso a soccoritori'** - - REstaCorporate : #Berlusconi è molto vecchio, chiami il San Raffaele invece della Protezione Civile. Per 9 volte è non si è present… - REstaCorporate : @berlusconi @forza_italia #Berlusconi è molto vecchio, chiami il San Raffaele invece della Protezione Civile. Per… -