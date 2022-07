Mariupol | il sindaco spodestato | ' Molte persone stanno morendo per la mancanza di medicine'

(Di lunedì 4 luglio 2022) Guerra in Ucraina e crimini di guerra . "I residenti dia causa delladi. La città ha una carenza di medicinali per malati di cancro,con diabete, ...

Pubblicità

GiovaQuez : Un'altra fossa comune con più di cento corpi è stata trovata a Mariupol, città dell'Ucraina sud-orientale occupata… - Agenzia_Ansa : Più di 100 cadaveri sono stati trovati sotto le macerie di una casa di Mariupol ora sotto l'occupazione russa. Lo a… - mariosalis : «A Mariupol iniziano a crollare i grattacieli danneggiati. Nel seminterrato del palazzo crollato ieri si trovava un… - globalistIT : - zazoomblog : Ucraina: consigliere sindaco Mariupol seminterrati pieni dacqua palazzi crollano - #Ucraina: #consigliere #sindaco -

Ildiha ricordato che "per più di 2 mesi gli invasori russi e i loro aiutanti - le autoproclamate autorità della città - hanno bloccato il normale accesso dei residenti all'acqua ...Lo riferisce su Telegram il consigliere delPetro Andryushchenko, secondo il quale i residenti disono tra la vita e la morte per la mancanza di acqua potabile e cibo. A causa delle ...Kateryna Pavlichenko, viceministro dell'Interno ucraino, ha fatto sapere che sono state aperte le indagini su oltre 20 presunti episodi di violenza sessuale commessi dalle truppe di Putin. Stando ai b ...Lo ha dichiarato il sindaco Vadym Boychenko, sottolineando che molte persone nella zona sono a rischio e non vedono l'ora che gli occupanti consegnino i medicinali.