Marito e moglie trovati senza vita: ipotesi omicidio-suicidio (Di lunedì 4 luglio 2022) Nel pomeriggio di ieri a Savona, una coppia è stata trovata morta: per gli inquirenti che si stanno occupando delle indagini potrebbe essersi trattato di un omicidio-suicidio. Una coppia di coniugi, lui 64 anni e lei 57, è stata trovata morta nel pomeriggio di ieri a Savona. Il cadavere del 64enne è stato rinvenuto riverso nel cortile del palazzo dove viveva, mentre quello della moglie all’interno del loro appartamento. (Andrea Fasani – Ansa)Gli inquirenti ipotizzano che l’uomo abbia prima ucciso la coniuge e, subito dopo, si è tolto la vita gettandosi dalla finestra di casa. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia del capoluogo di provincia ligure. Savona, coppia trovata morta: la pista più accreditata quella dell’omicidio-suicidio (Giovanni Cardillo – Adobe ... Leggi su esclusiva (Di lunedì 4 luglio 2022) Nel pomeriggio di ieri a Savona, una coppia è stata trovata morta: per gli inquirenti che si stanno occupando delle indagini potrebbe essersi trattato di un. Una coppia di coniugi, lui 64 anni e lei 57, è stata trovata morta nel pomeriggio di ieri a Savona. Il cadavere del 64enne è stato rinvenuto riverso nel cortile del palazzo dove viveva, mentre quello dellaall’interno del loro appartamento. (Andrea Fasani – Ansa)Gli inquirenti ipotizzano che l’uomo abbia prima ucciso la coniuge e, subito dopo, si è tolto lagettandosi dalla finestra di casa. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia del capoluogo di provincia ligure. Savona, coppia trovata morta: la pista più accreditata quella dell’(Giovanni Cardillo – Adobe ...

Pubblicità

Sabri_Alfa : RT @Francy727406661: Quello che mi chiedo io è: come fa una moglie a tenersi un marito che anziché trascorrere i weekend con lei se ne va n… - ettoreb74 : @mbx1900 @sabinomaggi @Gabrigrifo1 @Guido12578 @agenziedistampa È proprio una lobotomia a livello globale. Ieri ser… - guidotweet : @lucasimonetti64 @Davide “Rifatevi una vita”, disse ecumenicamente l’assistente sociale alla ex moglie che si era r… - savonanews : Tragedia a Savona, marito e moglie morti in via Niella: si indaga su omicidio-suicidio (FOTO) - savonanews : Omicidio suicidio in via Niella, tragedia a Savona: marito e moglie trovati senza vita (FOTO) -