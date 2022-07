Marco Gioieni amministratore delegato di Allianz Partners Italia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 luglio 2022), leader mondiale nell’assistenza, assicurazione in viaggio, servizi internazionali alla salute e mobilità, annuncia in una nota la nomina dinel ruolo didi, con decorrenza da oggi, 4 luglio 2022.riporterà ad Alexis Obligi, Regional CEO per Western Europe, Latin America & MEA.vanta una ventennale esperienza a livello internazionale e di alto profilo in ambito vendite e marketing, con focus su innovazione e trasformazione digitale, maturata attraverso ruoli di leadership nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari. Prima di essere nominato in questo ruolo, ricopriva quello di Group Chief ...