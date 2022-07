Manoela Fortuna di The Voice: chi è la cantante brasiliana che non sapeva di essere incinta? Età, parto, figlia, fidanzato, canzoni, Instagram (Di lunedì 4 luglio 2022) Manoela Fortuna di The Voice Brasile ha partorito. La cantante, nota soprattutto nella sua terra natia grazie alla partecipazione al celebre talent carioca, è diventata mamma qui in Italia. Cos’ha di così particolare questa notizia rimbalzata in cima alle più lette in patria? La donna non sapeva di essere incinta. Andiamo a scoprire meglio insieme... Leggi su donnapop (Di lunedì 4 luglio 2022)di TheBrasile harito. La, nota soprattutto nella sua terra natia grazie alla partecipazione al celebre talent carioca, è diventata mamma qui in Italia. Cos’ha di così particolare questa notizia rimbalzata in cima alle più lette in patria? La donna nondi. Andiamo a scoprire meglio insieme...

