Manchester United, mistero Ronaldo: CR7 si allena da solo in quel di Lisbona – VIDEO

Ronaldo via dallo United? L'attaccante portoghese si allena da solo in quel di Lisbona: le ultime sul suo futuro Sono ora caldissime sul fronte Cristiano Ronaldo. Il portoghese negli ultimi giorni avrebbe chiesto la cessione al Manchester United, volenteroso com'è di provare un nuovo assalto alla Champions League il prossimo anno.

??Exclusive. Cristiano Ronaldo just arrived to @selecaoportugal training facilities. He's still in Lisbon after missing @ManUtd first pre-season day. Ronaldo's future is still uncertain. He wants to play @ChampionsLeague. pic.twitter.com/e2eQ3TAuQE— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) July 4, 2022

CR7 non si è presentato oggi per l'inizio degli allenamenti.

