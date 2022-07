Manchester United, Cristiano Ronaldo non si presenta al raduno (Di lunedì 4 luglio 2022) Cristiano Ronaldo non si è presentato questa mattina alla ripresa degli allenamenti del Manchester United. Come riportato dai media inglesi, dietro alla decisione del portoghese di non presentarsi al primo giorno di raduno posticipando quindi il suo rientro in Inghilterra dopo le vacanze ci sarebbero motivi familiari. Il club avrebbe accettato la spiegazione, quindi, ma Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 4 luglio 2022)non si èto questa mattina alla ripresa degli allenamenti del. Come riportato dai media inglesi, dietro alla decisione del portoghese di nonrsi al primo giorno diposticipando quindi il suo rientro in Inghilterra dopo le vacanze ci sarebbero motivi familiari. Il club avrebbe accettato la spiegazione, quindi, ma Calcio e Finanza.

Pubblicità

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - DiMarzio : .@ManUtd | @Cristiano non sarà presente alla ripresa degli allenamenti per motivi familiari - ManUtdMEN : Manchester United 'interested' in Nicolas Tagliafico transfer #mufc - CalcioFinanza : Manchester United, Cristiano Ronaldo non si presenta al raduno: “Motivi personali” - Eurosport_IT : Nuova puntata della telenovela tra CR7 e lo United ?? #Ronaldo | #United | #Calcio -