Manchester United, Cristiano Ronaldo assente al raduno per “motivi familiari” (Di lunedì 4 luglio 2022) Colpo di scena alla ripresa degli allenamenti del Manchester United con Cristiano Ronaldo che non si è presentato. Ufficialmente, come scrive il Sun, il portoghese avrebbe posticipato il rientro in gruppo per “motivi familiari“; tuttavia non è un segreto che il suo desiderio sia quello di trasferirsi altrove. Ronaldo vuole essere infatti protagonista anche in Champions League ed ha intenzione di dire addio ai red devils, che nella prossima stagione disputeranno ‘solo’ l’Europa League. La situazione, però, è più complicata del previsto dato che lo United non vorrebbe privarsi del calciatore. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Colpo di scena alla ripresa degli allenamenti delconche non si è presentato. Ufficialmente, come scrive il Sun, il portoghese avrebbe posticipato il rientro in gruppo per ““; tuttavia non è un segreto che il suo desiderio sia quello di trasferirsi altrove.vuole essere infatti protagonista anche in Champions League ed ha intenzione di dire addio ai red devils, che nella prossima stagione disputeranno ‘solo’ l’Europa League. La situazione, però, è più complicata del previsto dato che lonon vorrebbe privarsi del calciatore. SportFace.

