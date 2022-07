Maltempo, tromba d'aria e bomba d'acqua tra Lombardia ed Emilia: uomo morto sotto un muro crollato (Di lunedì 4 luglio 2022) Maltempo killer al Nord Italia. L'Emilia Romagna e parte della Lombardia sono state sferzate da violenti temporali, con nubifragi e una tromba d'aria. Danni ingenti nelle campagne ma anche nei centri ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 luglio 2022)killer al Nord Italia. L'Romagna e parte dellasono state sferzate da violenti temporali, con nubifragi e unad'. Danni ingenti nelle campagne ma anche nei centri ...

