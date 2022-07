Magna Grecia Awards: 25esima edizione all'insegna dell'Amore (Di lunedì 4 luglio 2022) Sul palco del Teatro Kursaal Santa Lucia di Bari, la 25esima edizione dei Magna Grecia Awards si è svolta all'insegna del claim "L'Amore è la spiegazione di tutto"; Amore come rispetto per se stessi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Sul palco del Teatro Kursaal Santa Lucia di Bari, ladeisi è svolta all'del claim "L'è la spiegazione di tutto";come rispetto per se stessi e ...

Pubblicità

fanpage : Tommaso Zorzi è stato insignito del premio come miglior presentatore emergente alla 25esima edizione dei Magna Grec… - BlunoteWeb : Magna Grecia Festival: Applausi per i ‘Ribelli’ di Federico Buffa - ZoomMagazineIT : Weekend in Puglia per Gianluca Mech che riabbraccia la sua amica Sarah Ferguson - federico20056 : RT @infotommizorzi: PHOTO | Tommaso ieri sera ai Magna Grecia Awards ?? #tzvip #TommasoZorzi - AFKStandby : RT @Carlo96446381: A Taranto Corso Italia quasi angolo con Viale Magna Grecia -