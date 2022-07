Mafia | soldi in cambio di mancati controlli a boss | arrestato carabiniere a Licata

Pubblicità

fabiolabrignone : RT @AnsaSicilia: Mafia: prendeva soldi da boss, arrestato carabiniere. Indagine della Dda di Palermo | #ANSA - FalsaPerla_72 : RT @AnsaSicilia: Mafia: prendeva soldi da boss, arrestato carabiniere. Indagine della Dda di Palermo | #ANSA - AnsaSicilia : Mafia: prendeva soldi da boss, arrestato carabiniere. Indagine della Dda di Palermo | #ANSA - telodogratis : Mafia: prendeva soldi da boss, arrestato carabiniere - franconemarisa : Mafia: prendeva soldi da boss, arrestato carabiniere - Sicilia - -

Licata, AG - Un carabiniere prendevadal boss e per questo è finito in manette all'alba, nell'ambito di una indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Sono stati i colleghi del Ros ad arrestare il luogotenente dell'...PALERMO, 04 LUG Nell'ambito di una indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, coordinata dall'aggiunto Paolo Guido, i carabinieri del Ros di Palermo hanno arrestato il luogotenente ...Secondo l'accusa, il sottufficiale che era incaricato di controllare Buggea, in cambio dei soldi non avrebbe svolto i dovuti controlli sul boss. Il carabiniere, come apprende l'Adnkronos da ambienti ...Il blitz parte dalla Puglia e arriva anche in Sicilia. Un’ordinanza di custodia cautelare per traffico di droga con modalità mafiose è in corso di esecuzione nei confronti di 25 persone, ritenute affi ...