Mafia | soldi in cambio di mancati controlli a boss | arrestato carabiniere a Licata

(Di lunedì 4 luglio 2022) Palermo, 4 lug. (Adnkronos) - Con l'accusa di avere chiesto una somma di denaro a unmafioso, i Carabinieri del Ros di Palermo hannoil luogotenente dell'Arma Gianfranco Antonuccio, in servizio al Reparto investigativo della Compagnia di, nell'agrigentino. I reati contestati sono di induzione a consegnare denaro e rivelazione di segreto d'ufficio. Ad accusare ilè l'avvocata Angela Porcello, ritenuta dagli investigatori tra i vertici di Cosa nostra nell'agrigentino. Secondo quanto detto dalla professionista, ilavrebbe chiesto una somma di denaro al suo compagno, il capoGiancarlo Buggea, mentre questi era ai domiciliari. Secondo l'accusa, il sottufficiale che era incaricato di controllare Buggea, in ...

