Madame live al Rock in Roma, le info sui biglietti (Di lunedì 4 luglio 2022) Sul palco di Rock in Roma arriva Madame: l’artista simbolo della Generazione Z e tra le voci più originali della canzone italiana Sul palco di Rock in Roma arriva Madame: l’artista simbolo della Generazione Z e tra le voci più originali della canzone italiana, si esibirà il 5 luglio 2022 all’Ippodromo delle Capannelle. Le porte si apriranno alle 19 con l’inizio del concerto previsto per le 21.45. Il biglietto costa 30 euro più prevendita. biglietti disponibili su RockinRoma.com e www.ticketone.it. Il Madame in tour sarà l’occasione per l’artista rivelazione del 2021 di presentare le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico Madame, album certificato Doppio Disco di platino, pubblicato da ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 4 luglio 2022) Sul palco diinarriva: l’artista simbolo della Generazione Z e tra le voci più originali della canzone italiana Sul palco diinarriva: l’artista simbolo della Generazione Z e tra le voci più originali della canzone italiana, si esibirà il 5 luglio 2022 all’Ippodromo delle Capannelle. Le porte si apriranno alle 19 con l’inizio del concerto previsto per le 21.45. Il biglietto costa 30 euro più prevendita.disponibili suin.com e www.ticketone.it. Ilin tour sarà l’occasione per l’artista rivelazione del 2021 di presentare le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico, album certificato Doppio Disco di platino, pubblicato da ...

Pubblicità

LeFabGeek : RT @Capital_A__: HAHAHAHA I LIVE FOR MADAME GRAZIELA ???? #BloodLust AU - Capital_A__ : HAHAHAHA I LIVE FOR MADAME GRAZIELA ???? #BloodLust AU - Marilenapas : RT @direpuntoit: #BattitiLive torna a #Gallipoli. Tra gli artisti attesi sul palco #Fedez, #Tanani, #MaraSattei, #Noemi, #Alex #LDA, #aka7e… - sonosemprefede : “fede sveglia che c’è madame in live” grazie zambe - bollicine00 : Questo commento sotto la live di Madame mi ha ucciso “Chiama Rudy, magari lo becchiamo in mutando come qualche dir… -