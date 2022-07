“Ma come si sono vestiti?”. Davide Silvestri e Alessia Costantino, il matrimonio è tutto da ridere (Di lunedì 4 luglio 2022) Alla fine anche Davide Silvestri si è sposato. Il grande protagonista del Gf Vip 6, alla fine, ha detto sì. Al suo fianco, sull’altare, la sua bellissima Alessia Costantino, che lui chiama affettuosamente Lili. Le nozze si sono tenute presso La Lodovica, dimora di campagna del diciannovesimo secolo sita a Vimercate, in Lombardia. Ma la cosa incredibile è che Davide e Alessia hanno optato per il tema contadino. Ma cosa significa? Tanto per cominciare che marito e moglie, così come gli invitati, si sono presentati all’evento su un trattore. Non solo: a tutti gli ospiti è stato dunque chiesto di indossare tenute wild. Per l’occasione Davide Silvestri ha optato per un completo classico, con gilet ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Alla fine anchesi è sposato. Il grande protagonista del Gf Vip 6, alla fine, ha detto sì. Al suo fianco, sull’altare, la sua bellissima, che lui chiama affettuosamente Lili. Le nozze sitenute presso La Lodovica, dimora di campagna del diciannovesimo secolo sita a Vimercate, in Lombardia. Ma la cosa incredibile è chehanno optato per il tema contadino. Ma cosa significa? Tanto per cominciare che marito e moglie, cosìgli invitati, sipresentati all’evento su un trattore. Non solo: a tutti gli ospiti è stato dunque chiesto di indossare tenute wild. Per l’occasioneha optato per un completo classico, con gilet ...

