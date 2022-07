Lotto, la fortuna torna a baciare il litorale pontino: a Sperlonga vinti 25mila euro (Di lunedì 4 luglio 2022) Sperlonga – Il Lazio si scopre, ancora una volta, fortunato al Lotto: nel concorso del 2 luglio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Sperlonga ha centrato un premio pari a 25 mila euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 541,4 milioni dall’inizio dell’anno. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sperlongailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie,clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 luglio 2022)– Il Lazio si scopre, ancora una volta,to al: nel concorso del 2 luglio, come riporta Agipronews, unto giocatore diha centrato un premio pari a 25 milagrazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Palermo. L’ultimo concorso delha distribuito 5,8 milioni diin tutta Italia, per un totale di 541,4 milioni dall’inizio dell’anno. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie,clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di ...

