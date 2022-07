Lotta all’abbandono dei rifiuti | controlli della Municipale | quattro denunce

Leggi su anteprima24

Avellino – Continua il lavoroPolizia Locale per contrastare i comportamenti che violano le disposizioni previste per la gestione deiurbani nel territorio comunale. Nei giorni scorsi sono stati sanzionati e contestualmente denunciati gli autori di altri 4 abbandoni in via Macchia, Rione Mazzini e Parco Castagno, zone abitualmente utilizzate per depositare i. I responsabili sono stati identificati tramite fototrappola, con cui è stato possibile risalire ai numeri di targa dei proprietari dei veicoli. Sono state implementate altre 5 apparecchiature di rilevamento elettronico, posizionate sul territorio comunale. Il rammarico è che ci sono ancora diversi cittadini che si macchiano di queste violazioni amministrative che incidono sul degrado urbano.