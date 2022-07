Londra, arrestato un calciatore di Premier League: è accusato di stupro (Di lunedì 4 luglio 2022) Un calciatore di Premier League è stato arrestato a Londra con l’accusa di stupro. Lo riporta il Mail Online. L’identità del calciatore al momento non è nota. Si tratta di un 29enne che gioca in una delle nazionali qualificate ai Mondiali di Qatar: è attualmente in custodia per essere interrogato. La presunta aggressione sarebbe avvenuta verso la fine di giugno. La polizia ha confermato in un comunicato: «Il 4 luglio è stata denunciata alla polizia un’accusa di stupro ai danni di una donna di 20 anni. È stato riferito che il presunto stupro è avvenuto nel giugno 2022. Le indagini sono in corso». Leggi anche: La chat di Ethan dei Maneskin nel processo per stupro al calciatore Portanova: «Ma il ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) Undiè statocon l’accusa di. Lo riporta il Mail Online. L’identità delal momento non è nota. Si tratta di un 29enne che gioca in una delle nazionali qualificate ai Mondiali di Qatar: è attualmente in custodia per essere interrogato. La presunta aggressione sarebbe avvenuta verso la fine di giugno. La polizia ha confermato in un comunicato: «Il 4 luglio è stata denunciata alla polizia un’accusa diai danni di una donna di 20 anni. È stato riferito che il presuntoè avvenuto nel giugno 2022. Le indagini sono in corso». Leggi anche: La chat di Ethan dei Maneskin nel processo peralPortanova: «Ma il ...

