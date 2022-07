Lombardia: ok Giunta accordo collaborazione per riqualificare quartiere San Siro (Di lunedì 4 luglio 2022) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - La rigenerazione urbana del quartiere San Siro di Milano compie un altro passo avanti. È infatti stata approvata dalla Giunta regionale la delibera che prevede, su proposta dall'assessore alla casa e Housing sociale Alessandro Mattinzoli, lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Politecnico di Milano e Aler. Con questo provvedimento prosegue la collaborazione avviata nel 2017 con la finalità di realizzare un progetto di ricerca e di didattica sul quartiere San Siro, attraverso l'apertura dello spazio 'Laboratorio mapping San Siro'. Nel 2019 l'intesa era stata implementata anche grazie all'apertura dello spazio 'Off Campus'. Il 18 ottobre 2021, poi, gli stessi enti ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - La rigenerazione urbana delSandi Milano compie un altro passo avanti. È infatti stata approvata dallaregionale la delibera che prevede, su proposta dall'assessore alla casa e Housing sociale Alessandro Mattinzoli, lo schema diditra Regione, Politecnico di Milano e Aler. Con questo provvedimento prosegue laavviata nel 2017 con la finalità di realizzare un progetto di ricerca e di didattica sulSan, attraverso l'apertura dello spazio 'Laboratorio mapping San'. Nel 2019 l'intesa era stata implementata anche grazie all'apertura dello spazio 'Off Campus'. Il 18 ottobre 2021, poi, gli stessi enti ...

