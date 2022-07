Lombardia: Consiglio regionale si rinnova, arrivano 25 nuovi assunti età media under 34 (Di lunedì 4 luglio 2022) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Un Consiglio regionale non solo sempre meno costoso, ma anche sempre più giovane e "al passo coi tempi". L'istituzione regionale della Lombardia si rinnova con l'ingresso di 25 nuovi assunti che hanno preso servizio lo scorso 1 luglio dopo aver vinto i rispettivi concorsi pubblici per categorie C e D. Ai neo assunti ha dato oggi il benvenuto il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, salutandoli e incontrandoli a Palazzo Pirelli insieme agli altri componenti dell'ufficio di presidenza. Tre di loro, i più giovani, hanno compiuto quest'anno 28 anni, per un età media complessiva inferiore ai 34 anni: "Prosegue la gestione virtuosa che ha caratterizzato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Unnon solo sempre meno costoso, ma anche sempre più giovane e "al passo coi tempi". L'istituzionedellasicon l'ingresso di 25che hanno preso servizio lo scorso 1 luglio dopo aver vinto i rispettivi concorsi pubblici per categorie C e D. Ai neoha dato oggi il benvenuto il presidente delAlessandro Fermi, salutandoli e incontrandoli a Palazzo Pirelli insieme agli altri componenti dell'ufficio di presidenza. Tre di loro, i più giovani, hanno compiuto quest'anno 28 anni, per un etàcomplessiva inferiore ai 34 anni: "Prosegue la gestione virtuosa che ha caratterizzato ...

