LIVE – Olanda-Italia 76-87, qualificazioni Mondiali 2023 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di lunedì 4 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Olanda-Italia, match valido come quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2023. Riprende il percorso degli azzurri verso la rassegna mondiale del prossimo anno, con la qualificazione già in tasca (così come per l’Islanda e gli stessi Oranje) in virtù dell’esclusione della Russia. Si tratta comunque di un test molto importante per la Nazionale del neo ct Pozzecco, prima della pausa estiva che sarà preludio, tra fine agosto e settembre, delle partite della seconda fase, oltre che degli Europei. La palla a due della partita è fissata alle ore 19:30 di lunedì 4 luglio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV qualificazioni Mondiali ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Latestuale di, match valido come quarta giornata delleaidi. Riprende il percorso degli azzurri verso la rassegna mondiale del prossimo anno, con la qualificazione già in tasca (così come per l’Islanda e gli stessi Oranje) in virtù dell’esclusione della Russia. Si tratta comunque di un test molto importante per la Nazionale del neo ct Pozzecco, prima della pausa estiva che sarà preludio, tra fine agosto e settembre, delle partite della seconda fase, oltre che degli Europei. La palla a due della partita è fissata alle ore 19:30 di lunedì 4 luglio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV...

