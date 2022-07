LIVE OIanda-Italia basket 81-92, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: Azzurri in trionfo ad Almere, primo posto nel girone H! 22 punti di Fontecchio (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Prestazione di sostanza degli Azzurri, che hanno preso il vantaggio fin dalle prime battute conservandolo fino alla fine (toccando anche il +16). L’Olanda ha provato a mettere in difficoltà la banda del ‘Poz’ in un paio di occasioni, ricucendo lo strappo anche fino al -5. Ma non è bastato, perché l’Italia ha reagito prontamente rimettendo un margine di sicurezza tra sé e gli avversari. 22 punti di Simone Fontecchio (di cui 17 nel solo primo tempo) e 15 punti a testa di Achille Polonara e Marco Spissu. Doppia cifra anche per Capitan Datome (11 punti) e Paul Biligha, mentre tra gli olandesi il migliore è Yannick Franke con 30 punti. Finisce qui: ad Almere ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPrestazione di sostanza degli, che hanno preso il vantaggio fin dalle prime battute conservandolo fino alla fine (toccando anche il +16). L’Olanda ha provato a mettere in difficoltà la banda del ‘Poz’ in un paio di occasioni, ricucendo lo strappo anche fino al -5. Ma non è bastato, perché l’ha reagito prontamente rimettendo un margine di sicurezza tra sé e gli avversari. 22di Simone(di cui 17 nel solotempo) e 15a testa di Achille Polonara e Marco Spissu. Doppia cifra anche per Capitan Datome (11) e Paul Biligha, mentre tra gli olandesi il migliore è Yannick Franke con 30. Finisce qui: ad...

